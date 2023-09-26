Тот самый случай, когда любую неудобную правду можно назвать "российской провокацией" и свободно выдохнуть. Если конечно Илон Маск не заметит

Бизнесмен из Америки Илон Маск выступил в роли защитника России после обвинения последней в пропаганде со стороны Канады.

Как заявила знаменитая персоналия, не все события, происходящие в мире, являются "российской дезинформацией", - отчеканил предприниматель в одной из соцсетей.

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Источник фото: tvc.ru







Резонанс с большим количеством негатива появился после приезда украинского президента Владимира Зеленского в Канаду и его выступления перед местным парламентом. Во время своей речи украинский лидер поприветствовал престарелого бойца разгромленной наступающими советскими в одно мгновение номерной дивизии СС "Галиции" - 98-летнего Ярослава Хунка.

ЧП всемирного масштаба больно ударило по репутации премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которому нечего не оставалось, как всё "свалить" на РФ, где появление экс-СС-овца на государственном мероприятии высочайшего уровня было названо "российской провокацией" высокопоставленным канадским чиновником. Правда у канадского функционера не нашлось ответов, кто, зачем и почему пригласил нациста в парламент.





Источник фото: news.ru







Полное наименование СС-дивизии - это 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галиция", в которую в большинстве своем входили только украинские добровольцы. Правда добровольческий принцип комплектования не сильно помог в боевом мастерстве и стойкости - это тактическое соединение войск СС нацистской Германии было разгромлено во время так называемого Бродовского котла: одного из этапов Львовско-Сандомирской операции, где показавшие небывалую жестокость во время подавления восстаний в немецком тылу и карательных рейдов в ряде европейских стран, украинские бойцы оказались не способны показать такую же результативность на поле боя, понеся высокие потери и массово дезертируя.





Бродовский котел. Источник фото: warfiles.ru





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А ещё Джастину Трюдо стоит подумать, что делать с запросами Израиля, Польши, Белоруссии и ряда других стан по поводу разъяснения сути происходящего на встрече с Зеленским, ведь руководство всех этих государств трудно обвинить в большой любви к России.