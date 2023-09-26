Кто бы мог подумать, но 62-тонные махины не предназначены для действий в рыхлой почве юга Украины

Как оказалось, повышенный уровень бронирования - не панацея от всего. Тем более курьезным и до обидного смешным выглядит потеря украинской армией двух шведских ОБТ серии Strv.122 - относящихся к модификациям якобы самого лучшего танка в мире - немецкого Leopard 2. Так во время попытки подобраться поближе к российским позициям, две единицы Stridsvagn версии 122 не смогли преодолеть местную запорожскую почву и застряли в черноземе.





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Источник фото: ria.ru





Две украинских машины, структурно входящие в 21-й механизированную бригаду, попытались провести атакующий маневр на сватовском участке ЛБС. Но не смогли продвинуться. По одной из "красивых" версий, они "споткнулись" об тщательно замаскированные российские мины, в большом количестве, "непроходимом" ни для одного западного танка, разбросанные по округе.









Источник фото: vesti.ru





Но как это часто и бывает, реальная картинка оказалась куда более прозаичная: всему виной не массированное минирование местности российской армией, а простые вспаханные поля, в обилии своем встречающиеся в данной местности. Поэтому куски чернозема и стали той самой непреодолимой преградой, наряду с ранее встречающимися в иностранной прессе кустами и podleskom.

Именно так и были остановлены улучшенные Леопарды украинской армии, которым не помогли не усиленная броня передней части корпуса и башенного "потолка", ни использование иностранных аналогов российских аэрозольных завес.





Противотанковые заграждения "зубы дракона" в Запорожской области. Источник фото: iz.ru







Поняв, что своими силами ставшую как вкопанная в районе Стельмаховки, драгоценную 62-тонную бронетехнику не спасти, украинские экипажи танков поспешили оставить застрявший транспорт. После чего последние были окончательно добиты воздушным скоординированным налётом ударных дронов "Ланцет".









Поэтому танкистам ВСУ не стоит удивляться, что одно дело разгоняться для умопомрачительных 70 км\ч для танка по бетонированным трассам, и другое дело наступать по осенней непролазной грязи в Запорожской степи, которой совершенно все равно, кто по ней ездит - Abrams, Leopard или же Challenger.





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