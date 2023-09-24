Это улучшенная модернизация Leopard 2A5 и Швеция уже отказалась предоставить на замену другие такие же ОБТ

Российские бойцы уничтожили две редких разновидности немецкого Леопарда, получившие улучшенную бронезащиту в мастерских шведской армии. По словам журналиста Forbes Дэвида Акса, на Запорожском направлении были уничтожены два Strv 122.

По данным обозревателя известного издания, шведские версии Леопардов были приписаны 21-й мехбригаде ВСУ, несшей службу рядом со Сватово. Правда каких-то ратных подвигов тяжелые ОБТ совершить не успели, будучи подорвавшимися на тщательно замаскированных минах российской стороны. Причем повреждения оказались значительными до такой степени, что дорогостоящую и особо ценную технику пришлось бросить прямо на месте подрыва, о чем красноречиво говорят открытые экипажем люки.

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Источник фото: google.com







А информация, полученная от источников Forbes прямо в Стокгольме, говорит, что новые танки взамен уничтоженных никто предоставлять не собирается, так как армия Швеции - это не благотворительная организация. Да и обороноспособность страны может сильно пострадать при отправке новой партии серьёзных боевых машин.





Источник фото: topcor.ru

Путем простых расчетов можно констатировать, что элитное подразделение лишилось сразу 20% своего ударного кулака, и где 21-я мехбрегада будет искать замену, одному богу известно, закончил свою мысль Акс.

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Strv 122 относится к разновидности германских Leopard 2A5. От "оригинала" отличается усиленной броней. В небольшом количестве в неизвестный период времени были переданы шведским государством Украине, где и были замечены минувшим летом.