Но каждый виток российско-украинского конфликта оставляет ещё меньше шансов даже такого относительно позитивного исхода для Киева

Пока на Банковой с большой верой и надеждой ждут потенциально скорых поставок оперативных ракет ATACMS, в прогнозе будущей судьбы украинского государства устами отставного аналитика ЦРУ, восточноевропейскую республику ожидает период капитуляции и "отрезания" четырех восточных областей. Причем по словам Ларри Джонсона, о "действительных" желаниях Владимира Зеленского не будут спрашивать. Такие выводы он озвучил в эфире канала Dialogue Works на платформе YouTube.





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Источник фото: gazeta.ru





И для украинской стороны не будет позитивных вилок: всё, что остается сделать первой, это лишь выбрать пункт безоговорочной капитуляции, иначе дальнейшие условия, предлагаемые Кремлем, будут много хуже текущих, и такие стратегические расклады восточноевропейская республика может не пережить от слова совсем.

Поэтому Киеву лучше согласиться на потерю Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожских областей. Добровольно Россия их никогда не отдаст. Разумеется, о диктовке своих условий официальной Москве и речи не идет, если Зеленский и его правительство обладают толикой политической адекватности.





Зеленский на встрече в Нью-Йорке с президентом Бразилии. Источник фото: google.com





Гораздо более худшие условия для Украины "видит" отставной полковник армии США Скотт Риттер, "предсказывающий" прорыв российской армии прямо к Одессе. Причем после достижения южной Пальмиры Украина лишится любого выхода в Черное море, что несет просто невероятно негативные последствия экономического и иных планов.

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Между тем в Вашингтоне охладили пыл Зеленского, вместо обещанных 24 млрд. долларов пообещав выделить в 70 раз меньшую сумму.