Видимо дела в контрнаступе совсем плохи

США полны решимости передать в самое ближайшее время украинской армии ATACMS в версии с кассетной боевой частью. Причем объявлена будет чрезвычайно долгожданная новость для Киева уже на этой семидневке. Инсайдером о передаче современного ОТРК оказался Дэн Райс, в бытность свою командир американской армии и внимание, - отставной специальный помощник командующего ВСУ Валерия Залужного по закупкам вооружений. Сейчас этот господин находится в статусе президента Американского университета в украинской столице и располагает "чувствительной информацией".





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Источник фото: gagadget.com







В своих комментариях для Newsweek Райс заявил, что украинская армия получит "кассетные ракеты", запускаемые с шасси HIMARS. Причем "по большому секрету" бывший офицер армии США рассказал, что его источники чрезвычайно надежны, так как они находятся по ту сторону океана и сидят в очень высоких кабинетах, напрямую отвечающие за военные поставки в восточноевропейскую республику.

И руководитель Американского университета уверен, что появление на поле боя HIMARS DPICM кардинально поменяет правила игры в пользу украинской армии. И главное, что обучения текущим операторам Хаймарсов для использования новых боеприпасов проходить не надо.





Источник фото: riamo.ru







Что нужно знать про новый снаряд, точнее ракету оперативного назначения с кассетной боевой частью. В отличие от "классических" ракет ATACMS, подобный боеприпас имеет уменьшенную дальность, но повышенный урон, "орошая" атакуемую местность сотней мини-бомб.

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До этого Джо Байден и его администрация были непреклонны в вопросе предоставления Украине любых версий ATACMS, "менжуясь" перед потенциальными последствиями в виде опустошения и без того недостаточных запасов подобных ракет в своих арсеналах и страшась крайне негативной ответной реакции Кремля.