"Надувные танки" во много раз дешевле дефицитных для ВСУ ударных дронов

Пока украинская армия начинает "наслаждаться" все более острым дефицитом всего и вся, привнося все возрастающее чувство усталости от конфликта с Россией в отношении со своими западными донорами-союзниками, в армии последней решили перенять в чем-то успешный опыт ВСУ, перебросив непосредственно на передовую надувные макеты вооруженной техники, в частности более-менее достоверные фальш-цели в виде Т-72Б.





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Точное местоположение "воздушного" Т-72Б достоверно неизвестно, но по ряду косвенных признаков можно предположить, что место действия где-то на одном участке ЛБС в Запорожской области. Источник фото: google.com





С высоты птичьего полета резиновая боевая техника выглядит "как живая", и лишь при использовании многократного цифрового увеличения в зеленых махинах уже можно различить искусственность и неестественность мишени-обманки.





Только при многократном зуме посторонний наблюдатель может убедиться что перед ним "искусственный" танк. Источник фото: google.com





В частности "озолотился" на поставках подобных муляжей для нужд украинской армии чешский бизнесмен, наладивший выпуск на поток надувных Леопардов и прочих Хаймарсов.

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А тем временем в украинском Генштабе с большой надеждой ожидают скорейшей передачи ракет оперативного уровня ATACMS. Причем по информации от издания Newsweek, Киев получит версию ракет с кассетной боевой частью уже на этой неделе.