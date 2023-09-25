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Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
"Надувные танки" во много раз дешевле дефицитных для ВСУ ударных дронов

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   Пока украинская армия начинает "наслаждаться" все более острым дефицитом всего и вся, привнося все возрастающее чувство усталости от конфликта с Россией в отношении со своими западными донорами-союзниками, в армии последней решили перенять в чем-то успешный опыт ВСУ, перебросив непосредственно на передовую надувные макеты вооруженной техники, в частности более-менее достоверные фальш-цели в виде Т-72Б.


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   Точное местоположение "воздушного" Т-72Б достоверно неизвестно, но по ряду косвенных признаков можно предположить, что место действия где-то на одном участке ЛБС в Запорожской области. Источник фото: google.com


   С высоты птичьего полета резиновая боевая техника выглядит "как живая", и лишь при использовании многократного цифрового увеличения в зеленых махинах уже можно различить искусственность и неестественность мишени-обманки.


Только при многократном зуме посторонний наблюдатель может убедиться что перед ним "искусственный" танк. Источник фото: google.com


   В частности "озолотился" на поставках подобных муляжей для нужд украинской армии чешский бизнесмен, наладивший выпуск на поток надувных Леопардов и прочих Хаймарсов. 

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   А тем временем в украинском Генштабе с большой надеждой ожидают скорейшей передачи ракет оперативного уровня ATACMS. Причем по информации от издания Newsweek, Киев получит версию ракет с кассетной боевой частью уже на этой неделе.

#сво #т-72б #надувные макеты военной техники #фальш-цели
Источник: t.me
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