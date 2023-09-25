98-летний Ярослав Хунк был участником 14-я дивизии Ваффен СС

Политические оппоненты Джастина Трюдо сильно удивились, когда последний на выступление Владимира Зеленского пригласил ветерана эсэсовской дивизии. Так во время спича украинского президента в канадском парламенте последнего жадно слушал 98-летний Ярослав Хунк, проходивший во время Второй мировой войны службу в 14-я дивизии Ваффен СС иначе Ваффен-СС "Галичина". Причем соединение было сформировано в основном из добровольцев. То есть военнослужащие служили в откровенно пронацистском формировании добровольно. Интересная деталь: когда Хунк отдал честь Зеленскому, канадские депутаты аплодировали, а последний поднял кулак в знак полной поддержки бывшего участника Ваффен-СС.





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Источник фото: 360tv.ru







После приглашения в законодательный орган Канады в канцелярии премьер-министра поняли, что совершили большую политическую ошибку, привезя бывшего нациста в государственную структуру, но поспешили переложить ответственность на спикера парламента Энтони Рота и позвавшего старика. Сам Трюдо извинений не принес.

Историческая справка. За время боевых действий дивизия Ваффен-СС "Галичина" не отметилась какими-либо боевыми достижениями и была оперативно разгромлена наступавшими войсками Красной армии. А вот попала она в исторические списки военных анналов за массовые убийства гражданских лиц, совершенных с жестокостью и садистской выдумкой.

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