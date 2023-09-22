Именно для так современная бронетехника превращается в "полигонный стенд" для российских БПЛА

Ещё один ответ, почему украинские подразделения всеми способами и практически любой ценой в оперативном порядке пытаются вытащить подбитую зарубежную бронетехнику скорее в безопасный тыл, зачастую жертвуя другой исправной техникой и здоровьем эвакуационных команд. Ну а если те самые команды замешкались, беззащитные тяжелые образцы превращаются легким попаданием российских ударных дронов семейства "Ланцет" в обгоревшие остовы бесполезного металлолома. Именно такая участь ждала два оставленных германских Leopard 2A4. Два ОБТ производства Rheinmetall AG нашли свое последнее пристанище на Сватовском направлении, терзаемые двумя орлами семейства "Ланцетовых".





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Ланцет. Источник фото: vesti.ru







В исправном состоянии танки были приписаны 44-й механизированной бригаде ВСУ, проинформировал ТГ-канал bmpd. Украинские эвакуационные отряды попытались спасти драгоценные западные образцы, но не смогли подобраться близко, будучи остановлены теми самыми российскими минами, через которые ни одному танку или БТР с БМП не удалось проехать неистерзанным. "Танки поддержки" оказались разбиты рядом с Стельмаховкой и покинуты украинскими солдатами.





Leopard 2A4. Источник фото: pikabu.ru







Весь бронированный "зверинец" стал законной добычей Ланцетов и одновременно их тренировочной полигонной мишенью.

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В последние дни появилось подтверждающее видео, что новейшие версии "Иксов" получили повышенную дальность, способные атаковать на расстояние в 80 километров. Так был уничтожен МиГ-29 принадлежности ВВСУ - до этого такая дистанция была непреодолимой для дронов-камикадзе производства корпорации "Калашников".