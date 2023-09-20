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Предприимчивые воры похитили танк Merkava Mk 2 прямо с базы и сдали в металлолом в Израиле
Если сильно захотеть, то можно украсть и 60-тонный танк

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    Воры в Эльякиме не придумали ничего лучше, как просто взять и украсть ОБТ Merkava Mk 2 прямо с действующего учебного центра Армии обороны Израиля.

   Предприимчивые граждане сделали всё настолько быстро и чисто, что военным пришлось только развести руками и обратиться в местную полицию. Последняя действительно не сплоховала и нашла истерзанную бронетехнику на близлежащей свалке металлолома в районе Нешер буквально за одни сутки. Сразу же после обнаружения бронированного "найдёныша" полицейские дозвонились до растерянных военных, с чьей территории была зафиксирована тяжеловесная пропажа. 

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   Блиц-расследование показало, что танк находился без действия и использовался как учебная мишень для местных курсантов. Правда несмотря на это, танк оборудован полноценной 105-мм пушкой М68, способной после некоторых манипуляций вести огонь.


В 2004 году американским военно-аналитическим агентством Forecast International ОБТ Меркава-4 на момент 2010 года был признан лучшим танком. Источник фото: militarytoday.com


   На сегодняшний день гусеничные машины Merkava Mk 2 не стоят на вооружении израильской армии, где используется гораздо более современная Merkava Mark IV. А свой "первый свет" за воротами танкового завода увидели ровно 40 лет назад. После конфликта в Ливии ОБТ получил дополнительную защиту и усовершенствованную трансмиссию.


Меркава V. Источник фото: militaryarms.ru


    Помимо основного оружия тяжелая машина оснащалась тремя пулеметами "легкого калибра" 7,62-мм и одним тяжелым Браунинг 12,7-мм М2НВ.

   С силовой установкой мощностью 908 л.с. танк был способен разгоняться до 46 км/ч и преодолеть 500 км.


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#merkava mk 2 #курьезные новости из израиля #украли танк
Источник: rg.ru
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