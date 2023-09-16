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В текущей ситуации только две страны можно назвать флагманами гиперзвукового оружия, ракеты которых могут покрыть много километров и с завидной скоростью поразить важную цель, несмотря на усиленное противодействие комплексов ПВО\ПРО оппонента. Все это прежде всего касается Китая и России. А вот по ту сторону океана в США с этим не все так гладко - миллиарды затраченных долларов и куча времени, измеряемая в десятках лет, не привели к ощутимому прогрессу в создании высокоскоростных систем, хотя бы отдаленно похожих на все то, что есть на вооружении РФ и КНР. И это жутко тревожит как Белый дом, так и Пентагон, чьи отставные и действующие военнослужащие сильно переживают по этому поводу, сообщает The Wall Street Journal.

Ещё два года назад в летний период времени китайская армия испытала ракету, поразившую "тренировочный объект", чем однозначно вызвала чувствительную растерянность в "граде на семи холмах". По версии американской разведки, воздушное тело, успешно поразившее цель, смогло превысить скорость звука в 5 раз. Причем это не единственная способность, поставившая на уши все американское МО. При более детальном рассмотрении снаряд преодолел существенное расстояние, и в "случае чего" способен помимо обычных взрывчатых веществ перемещать ядерные боеприпасы. Аналогичное вооружение есть и у России - США же лишь удивленно стоят в сторонке и хлопают широко раскрытыми глазами, констатировало издание.

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"Дорожная карта" США по разработке гиперзвукового оружия к 2020 году оказалась проваленной, и как мы успели все убедиться - недостижимой. Источник фото: voenchel.ru



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В статье американской прессы выражается серьезное недовольство тем, что на протяжении долгих шестидесяти лет американские функционеры под бдительным контролем смогли выписать "гигантский чек" своей оборонке, но эти миллиарды абсолютно никак не окупились в долгосрочной перспективе, а десятки спецпроектов по созданию независимой версии гиперзвуковой технологии так и остались несбыточными мечтами за пределами реальной картины военных технологий "made in USA". Провалы, поражения и отчаяние - именно так характеризуют в статье все дутые достижения военных инженеров и технологических специалистов, как оказалось, объективно не умеющих "в гиперзвук".

Как считалось, американский истеблишмент основательно потратился и выделил в основной контур своего внимания противоборство с терроризмом и всяческими повстанческими группировками, решил слишком поздно ощутимо вложиться в гиперзвуковую стезю. Но что с того, что только в 2023 году чиновники пентагоновского розлива решили "отписать" только гиперзвуковым программам не менее 5 млрд. долларов? И уже больше не надеясь, достигнуть положительного результата только своими собственными силами, исключая так называемых частников, военные официально решили поделиться своими жирными контрактами со множеством нулей с корпорациями и фирмами, готовыми вступить в опосредствованное противостояние по части гиперзвуковых технологий с Москвой и Пекином. Даже "миролюбивая" Кремниевая долина теперь в деле и уже вгрызается во вкусный денежный пирог американского правительства.





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Китайская ракета DF-17 построена по типу "глайдер" и способна менять траекторию своего движения. Перехват текущими средствами ПРО полностью исключается. Источник фото: russian.rt.com







И как предполагают теоретики всевозможных аналитических центров типа RAND, совместными усилиями военных и частных компаний и предпринимателей получится организовать утерянное доминирование в сфере чувствительных военных направлений, ведь уже не то что бы за горами, а прямо сейчас разворачивается картинка конкуренции великих мировых сил. И тут США встретили достойного противника в лице взявшего вызов коммунистического Пекина, который яро взялся за развитие искусственного интеллекта, ядерных технологий и иных жизненно важных прорывных сфер.

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Нервирует Пентагон и та самая "страна-бензоколонка", где как считается, гиперзвук напрямую вышел из разработок холодной войны и многократно уступает в своем развитии китайским образцам, но всё равно находится на достаточно передовых позициях, чтобы превратить хваленые американские авианосцы в кучу ни на что не способных рыбацких посудин. Примером "незримого и неостановимого возмездия" с полным правом можно считать ракетный комплекс "Авангард", держащий под прицелом всю территорию США.

Поделился своим беспокойством отставной высокопоставленный военный Джон Хайтен, занимавший в свое время важную должность зампредседателя ОКНШ. С его слов проблемы преследуют конструкторов гиперзвука в США на множестве отрезков, что зримо ограничивает достигнутый прогресс. И с каждым новым днем его тревога усиливается - ведь надо не просто в одном секторе ощутимо сдвинуться вперед, а по ряду направлений. Но этого вовсе не происходит, с горечью отметил Хайтен.

Пришла очередь поговорить о стратегическом балансе, где гиперзвуковое вооружение в составе армейских групп России и Китая превращает последний в иллюзию прошлого, причем навсегда усопшего. Никогда такого не было, но теперь системы раннего ракетного предупреждения США бессильны и малоэффективны, а в случае желания армии вышеобозначенных государств без всяких проблем могут ударить по военно-морским целям, критически важным для США - это те самые "бумажные авианосцы" и ключевые форпосты-базы вдали от американской материковой территории.





Те самые "Ковчеги демократии" при встрече с 3M22 "Циркон" абсолютно беззащитны. Источник фото: РИА Новости





Но ни этим единым ограничивается контур опасений со стороны Пентагона: как насчет доселе невиданных скоростей с перспективой полетов на предельно малых высотах с дополнительной функцией силового маневрирования? Тут бессильны не только ракеты, но даже хваленые космические спутники и наземные высокоэффективные радары. Все что остается, это с горечью жалеть об упущенных возможностях - потому что текущими системами "безопасного неба" такие снаряды, двигающиеся с "космической скоростью" не перехватить.

Понимая что "все уже поздно", в США решили направить ещё один мощный поток инвестиций в передовые системы ПРО, теоретически способные перехватить гиперзвуковые ракеты. Но к моменту написания статьи такие программы находятся лишь в состоянии эмбриона, а первая постановка на то самое боевое дежурство по самым оптимистичным оценкам возможна лишь спустя десяток лет.

А что делает тем временем Китай? Его военные за несколько минувших лет провели как минимум сотню практических испытаний гиперзвука последней версии. Теперь это вооружение несет боевую вахту. А та самая Москва, которую Вашингтон считает развалинами некогда грозного Советского Союза, уже не просто испытывает гиперзвуковое вооружение, а успешно применяет, поражая бессильные, что либо предпринять хваленые MIM-104 Patriot.

Подобная картина успеха изрядно мозолит глаза высокопоставленным функционерам Пентагона, не способным прийти к единому знаменателю двух различных мнений: выделить пальму первенства оборонительным технологиям класса ПРО, либо же полностью сосредоточиться на тех самых гиперзвуковых ракетах.





MIM-104 Patriot в самой последней версии PAC-3 был выведен из строя во время противостояния с российским "Кинжалом" минувшей весной в Киеве. Источник фото: medium.com







В 2022 году в рамках проекта "воздух-водная поверхность" фирма Raytheon получила полновесные 1 млрд. долларов для создания ракеты, размещаемой на самолетах. А сухопутные силы уже в 2023 году жаждали воплотить в металле компактную пусковую установку, выстреливающую ракету с шасси грузовика.

Мечты мечтами, но что делать с массированным выделением тепла, происходящем при движении искусственного тела в земной атмосфере со скоростями, превышающими 1 милю в секунду. Таких совершенных материалов у США нет, а вот у "бензоколонки" - есть.

И это только одна часть айсберга - в США не смогли придумать подобие аэродинамических стендов, в которых можно проверить макеты гиперзвукового оружия в среде, максимально приближенной к полету на сверхзвуковых скоростях. И опять же, камень в сторону американской инженерии: всё это есть у страны со "ржавыми ракетами", которые не просто есть, но ещё и поражают все цели на территории Украины.

Нет единых взглядов и у американских военных, озабоченными муками выбора, как запускать подобное оружие - с помощью разгонных модулей, позволяющих задействовать планирующий режим как у российского изделия 15П771, либо с помощью "обыкновенного" гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного движителя.

Прямо сейчас "на балансе" в фазе активной разработки не менее шести разновидностей американского гиперзвука, но всё это очень далеко от завершения. И как заявил близко знакомый с ситуацией на местах отставной директор офиса закупок американских ВВС Уильям Ропер, что с этим со всем будет, даже в смелых теоретических изысканиях, неизвестно от слова совсем.