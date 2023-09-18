Но команду прекращать атаковать минные поля в Киеве никто отдавать не собирается

"Российские мины стали непреодолимой преградой для штурмовых колонн ВСУ: справиться с ними невозможно, что бы мы не предпринимали", - рассказала газета Der Spiegel в своей новостной заметке о мнении украинских военнослужащих по поводу трудностей южного контрнаступления в Запорожской области.

По рассказам ряда бойцов, оборонительные порядки россиян представляют собой зону сплошного минирования, а если и удается расчистить какую-то безопасную площадку, она за быстрый отрезок времени превращается в зону угрозы, так как в этом квадрате "из ниоткуда" материализуются очередные появившиеся мины.

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Разгромленная колонна ВСУ в Херсонской области. Источник фото: rg.ru







И уже как выражает собственное мнение автор публикации, летнее украинское контрнаступление стало полным синонимом невыразимых трудностей, под описание которых лучше всего подходит выражение "три месяца ада".

И уже по мнению Business Insider, россияне подходят творчески к очередной зоне минирования, где классическое минное поле превращается в "гиену огненную", преодолеть которую быстро и эффективно с минимальными потерями не получается от слова совсем. К тому же ВС РФ видоизменили саму тактику закладки мин, прокладывая между последними емкости с горючими жидкостями, при подходе к которым последние воспламеняются специальными атаками воздушных дронов россиян, создавая лавину страха и отчаяния среди штурмовиков ВСУ.