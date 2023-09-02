Украинская армия сталкивается с таким впервые

С огненной ловушкой из которой совершенно нет выхода, впервые столкнулись военнослужащие ВСУ, пытающиеся преодолеть минные поля российской армии. Причем последняя искусно затягивает передовые отряды штурмовых групп ВСУ поглубже в район минирования и наконец как только украинские отряды углубились, операторы дронов ВС РФ поджигают поля с минами, приводя в смятение и панику украинских бойцов. О только что новом способе, способном замедлить украинское контрнаступление максимально, рассказал один из выживших морпехов в своем интервью для The New York Times.

В своем рассказе для газеты элитный боец ВСУ поделился новой задумкой русских умельцев, делающих и без того непростые минные посевы ещё более опасными и пугающими. Для этого русские минеры заранее помещают горючее вещество на поле. И как только передовые отряды саперов ВСУ пытаются разминировать проход, сверху незаметный дрон россиян атакует поле гранатой, вызывая огненный вал и непрекращающиеся взрывы.

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По сообщению газеты, за россиян играет жаркое и сухое лето 2023-го. Источник фото: online47.ru







Так же украинский морпех в комплиментарном стиле рассказал об армии россиян, назвав её превосходящей ВСУ по танкам, дронам и артиллерии. А превосходство в живой силе является одним одним из краеугольных камней успешной российской обороны.