А Украина за три месяца контрнаступления взяла лишь дюжину сел

Война на истощение - это тот самый "рецепт", который руководство России заботливо приготовило для Украины и её стран-спонсоров. Затяжные боевые действия не являются никакой проблемой как для российской армии, так и для Кремля. Именно так считает директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований. По словам Ма Сяолиня, при таких раскладах Запад ждут не очень приятные месяцы, а возможно и годы противостояния с самой большой страной в мире.





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За время своего летнего контрнаступления Украина лишилась как минимум 30% западной бронетехники. Источник фото: ura.ru





Так по информации китайского специалиста, в зоне СВО армия ВС РФ совершенно не пасует перед накачанной западным вооружением армией Украины и приготовила целый ворох "сюрпризов" в виде трех линий обороны стратегического уровня на берегах Днепра. Кроме того на стороне российской армии играет превосходство в воздухе, где авиация всех видов просто доминирует над полями сражений, "приземляя" украинские самолёты и вертолёты даже в глубоком тылу. Так "по странному" стечению обстоятельств только за последние дни во время учебного полета погибло три офицера ВВСУ, в том числе и знаменитый на Западе пилот с полевым позывным "Джус". А совсем недавно в Донецкой области в результате аварии отправились на тот свет как минимум шесть опытных членов вертолетных экипажей.

А тем временем со стороны украинской армии успехи весьма скромные и совершенно не подходящие под понятие достойный результат: в боях за условные десять сел в Запорожской области ВСУ лишились порядка 100 тыс. человеческих жизней. И недостаточные результаты были получены не за пару-тройку дней, а за три месяца, чему очень разочарованы как в европейских столицах, так и в Белом доме, где местному президенту грозит процедура импичмента и успехи в Украине ему были бы как весьма кстати.