А никто не обещал, что будет легко

"Бесконечные" минные поля стали полной неожиданностью для украинского Генштаба: по словам репортера Forbes, оборонительная тактика россиян, полагающихся на сплошное минирование невероятных размеров, стало практически непреодолимой преградой летнего украинского контрнаступления. Теперь планы генералитета ВСУ сорваны и не имеют шансов на ощутимый успех, уверен обозреватель Дэвид Экс.

И как считает журналист американского издания, минная "инициатива" российской армии целиком исходила уже от командования ВС РФ и является стратегическим ходом, когда такая оборонительная доктрина превратилась в тот самый гордиев узел, но который невозможно "разрубить". В свою очередь, это поломало тактические ходы для всех подразделений ВСУ, действующих на Запорожском направлении.

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Машина для разминирования со специальным сменным тралом. Источник фото: topcor.ru





Теперь со 100% вероятностью считается, что сплошные заграждения из мин и зарядов не входили в планы Киева: генералитет последнего считал, что русские по какой-то причине не будут минировать столь плотно и столь громадные площади. При всем при этом такие территории не разминировать - россияне бдят в круглосуточном режиме и успешно контратаковывают сразу.

Кроме того российская сторона не застыла "в моменте", а постоянно модернизирует свою оборонительную минную тактику: совсем недавно была применена задумка "вал огня", когда с помощью квадрокоптера сбрасывается гранта и минное поле взрывается и загорается, наводя на наступающие группы ВСУ несокрушимый страх.