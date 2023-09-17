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Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
Но почему-то своих сыновей руководитель СНБО держит подальше от ЛБС за пределами Украины

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   Очередной список требований к западным странам озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Публичное выступление высокопоставленного функционера официального Киева в первую очередь вызвано негативными публикациями со стороны европейских и американских масс-медиа в сторону провалившегося летнего контрнаступления на юге Запорожской области. Свой "ответ" Данилов опубликовал в "Украинской правде".

   Чиновник считает, что союзники Киева оказывают помощь предельно конкретными малыми дозировками. Причем руководствуются при этом неисчислимым чувством страха, а западная пресса начинает подыгрывать своим правительствам и для этого делает моральную подготовку общества к поражению ВСУ в своем оперативном замысле продвинуться к Токмаку и далее к черноморскому побережью. Не устроили Данилова и робкие просьбы ряда стран о скорейших переговорах между Россией и Украиной, даже несмотря на сохранение за РФ её новых регионов.  

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Источник фото: Gazeta.ru


   Поэтому чтобы такого не случилось, согласно Данилову нужно выполнить ряд действий, благодаря которым Украина "победит". 

   Причем это больше похоже не на предложения и шаги, а на конкретные требования к западным странам. В первую очередь должен быть разработан общий план "победы Украины", после чего на законодательном уровне прописать долгосрочную помощь для Киева, даже несмотря на то, что политическая обстановка в ЕС и США может кардинально измениться. 

   Правда, грозные речи секретаря СНБО Украины плохо соотносятся с его двумя сыновьями, которых высокопоставленный чиновник от греха подальше вывез за пределы восточноевропейского государства, а не отправил служить в ВСУ.

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#данилов #секретарь снбо украины
Источник: rg.ru
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