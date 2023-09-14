Чем богата северокорейская армия и что может передать российской армии, в том числе и не имеющее аналогов в РА вооружение

На волне слухов о заключении "какого-то военного соглашения" между Москвой и Пхеньяном от министра объединения Южной Кореи Ким Йен Хо и посещения Ким Чен Ыном фабрик по производству боеприпасов в Северной Корее перед визитом в Россию, разберемся чем может помочь государство Чучхе российской армии.

ВС КНДР богаты ассортиментом как в оружейном "Супермаркете СССР" - в Северной Корее широко представлены такие калибры, как 122-мм, 130-мм и "классический" тяжелый 152-мм. Причем 122-мм и 152-мм снарядов у Пхеньяна много миллионов. Нельзя не отметить, что в силах КНДР "воскресить" и отставные 130-мм корпусные пушки с бесчисленным боезапасом.

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В США трехтонные 600-мм северокорейские снаряды для РСЗО KN-25 отнесли к категории "баллистических ракет подводных лодок". Источник фото: news.rambler.ru



Не стоит забывать, что военные инженеры и работники оружейных фабрик Северной Кореи не зря едят свой хлеб. К не имеющим аналогов в ВС РФ можно отнести 170-мм САУ "Коксан", стреляющих на расстояние до 60 км.

Ракеты KN-SS-X-9 с калибром 300-мм способны преодолеть 220 км. Источник фото: vestnik-rm.ru







Но самой пугающей для противника может стать РСЗО KN-25 калибром 600-мм. Причем один снаряд способен преодолеть невообразимые 380 километров. Так сказать наш ответ американским MGM-140 ATACMS. Всего одна установка несет 6 трехтонных ракет. А вот аналогом M142 "HIMARS" с полной уверенностью можно назвать корейское РСЗО KN-09, где 300-мм реактивные снаряды пролетают 220 километров, приводит цифры аналитик "Царьграда" Влад Шлепченко.