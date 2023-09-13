Таким нехитрым способом был разрушен первый подверженный британский ОБТ

В эфире первой кнопки федерального канала от Семенова Пегова стали известны свежие подробности поражения первого подтвержденного ОБТ британского производства Challenger 2 в районе поселка Работино. Заманенный в хорошо спланированную ловушку тяжелобронированный танк получил снаряд из пушки-гаубицы Д-20. После попадания 152-мм противотанкового снаряда обездвиженную бронемашину окончательно сжег расчет ПТРК "Корнет" под руководством военнослужащего с позывным "Пастырь".

По дальнейшему рассказу известного военкора, отличился противотанковый расчет 71-го артиллерийского полка 42-й дивизии. Команда солдат и офицеров попало метким выстрелом в гусеницу, тем самым превратив танк в прекрасную неподвижную мишень, чем не преминули воспользоваться операторы "Корнета".

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Хорошо горит и искрит "британский метеорит". Источник фото: vk.com







Нельзя забывать и про качественно проделанную работу всех армейских ведомств и подразделений, сопричастных к удачной охоте на дефицитную западную технику: авианаводчиков, артиллерийских и противотанковых расчетов, военнослужащих ВДВ.

Несмотря на полное уничтожение британского ОБТ, украинцы не оставляют попыток вывезти в глубокий тыл технику островного королевства, тем самым увеличивая человеческие потери и потери другой бронетехники.

Помимо обычных снарядов, Д-20 умеет стрелять тактическими ядерными боеприпасами. Источник фото: oruzhie.info







Сам подбитый "Соперник" находится на нейтральной территории, так называемой серой зоне,

Историческая справка: Д-20 разрабатывалась на замену гаубице-пушке МЛ-20 обр. 1937 года. На промышленные рельсы производства новая пушка была отправлена в 1953 году. Скорострельность пушки вкупе с опытным расчетом составляет до 6 выстрелов в минуту с максимальной дальностью до 24 км.