Блиц-интервью с расчетом ПТРК "Корнет", первым подбившим британский ОБТ на службе ВСУ

В сети Интернет появилось интервью военнослужащего ВС РФ, чей расчет метким выстрелом уничтожил Challenger 2. ПТРК "Корнет" поразил большой танк, но в пылу боя "Пастырь" (именно такой полевой позывной у бойца, поразившего тяжелобронированную машину "made in Britain") не стал разбираться что там задымило и заискрило и продолжил выполнять боевую задачу.

Позже танк удалось рассмотреть ранним утром, но солдаты не поняли, что это танк не какой-нибудь Леопард, во множестве раз разрушаемый на ЛБС, а тот самый "Соперник 2", бережно хранимый украинским командованием на протяжении полугода с момента передачи его в ВСУ. Но через несколько часов "контртанкисты" узнали, что самыми первыми из российской армии поразили гордость британского танкопрома.

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Источник фото: ТГ-канал "Архангелы спецназа"





По словам расчета "Корнета", уничтоженный танк представлял собой крупногабаритный силуэт, который несмотря на наличие большого количества металла, прекрасно горит, выделяя столп огня и искр.

Предыстория: в первых числах осени всемирную паутину облетела весть о подтвержденном случае поражения на СВО британского основного танка Challenger 2, переданного Украине. Известно, что такие бронемашины стоят только на вооружении элитной 82-й ОДШБр. Челленджер 2 остался обездвижен в районе поселка Работино, битва за который продолжается и по сей день. Попадание по гусеничной технике оказалось настолько фатальным, что в башне начали детонировать боеприпасы и в результате мощного взрыва она отделилась от корпуса.





По сообщениям британского МО, поставок новых Челленджеров на замену уничтоженным, ВСУ ожидать точно не стоит. Источник фото: Lenta.ru







Кроме того известно, что за танками "восемьдесят второй" активно следили разведчики ВС РФ и умелыми действиями смогли заманить штурмовую команду в засаду, итогом которой и стало выведение из строя Challenger 2.