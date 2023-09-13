На Украине в открытую обвиняют соседнюю республику в "закрытии глаз" и провоцируют дипломатический скандал

На Украине ответственно заявляют, что со 100% эффективностью сбивают все атакующие восточноевропейскую республику "Герани" и высокоточные российские ракеты, а на другом берегу Дуная в соседней Румынии местные жители поставили отметки на карте от Googl'а, где лучше всего смотреть за ударами российских дронов-камикадзе на припортовую инфраструктуру. Сегодняшней ночью ВКС РФ повторила нанесение смешанных ударов по военным объектам ВСУ. Взрывы прозвучали в Измаиле и Рени в устье Дуная в Одесской области.





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"Братушки-румыны" раздают советы своим гражданам, где лучше всего наблюдать за атакой на припортовый Рени. Источник фото: украинские ТГ-каналы



А тем временем после обнаружения осколков российских БПЛА, румынские чиновники отдали приказ о постройке укрытий против дронов.





Возведение укрытия в селе Плаура уезда Тулча. Источник фото: google.com







А со стороны офиса президента Украины и ВСУ пытаются втянуть государство, входящее в военно-политический альянс НАТО в противостояние с российской армией, апеллируя к 5-й статье устава. Но румынских военных чиновников трудно обвинить в глупости, "отчего-то" не спешащих копировать повадки своих коллег по ту сторону границы и выступить против страны с самым большим ядерным арсеналом: В Румынии официально заявили, что найденные фрагменты дронов попали на территорию южной республики случайно и РФ ни в коей мере не сделала это намеренно, следовательно, ни о каком действии 5-й статьи и речи быть не может.





Готовое укрытие в селе Плаура уезда Тулча. Источник фото: google.com

