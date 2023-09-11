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Из-за высоких потерь ВСУ США посчитали нецелесообразными поставки Abrams и отложили передачу танков
Такой "маркетинг" как с Challenger 2, американцам точно не нужен

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   Командование сухопутных сил США в Европе решило повременить с передачей ОБТ M1A1 Abrams ВСУ. Как оказалось, во всем "виноваты" продленные сроки обучения украинских танкистов, из-за чего обещанная поставка американских танков на экваторе сентября, не состоится.

   По словам официального представителя Пентагона, незапланированные препоны появились после получения предварительных результатов украинского контрнаступления, где последние оказались неудовлетворительными, как и печальным известие о потере большого количества западной бронетехники, в том числе и относительно современной - на полях сражений с российской армией, сообщает издание Military Watch Magazine.

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Известно, что версия для украинской армии будет "раздетой": американские военные инженеры снимут модули с "чувствительными технологиями" и демонтируют сверхсекретную урановую броню. Источник фото: rtvi.com


   По результатам работы спутниковой разведки НАТО, выведенными из строя оказались по меньшей мере 60 БМП Bradley, существенное количество германских ОБТ Leopard обоих поколений и один верифицированный факт уничтоженного британского Challenger 2. И это только самые известные бронемашины из тысяч переданных ВСУ.

   И как считают западные военспецы, судьба гораздо более защищенных танков, таких как Leopard 2A6 и Challenger 2, не очень-то и удачна, а вот при появлении Abrams на поле боя, последний может быть поражен гораздо быстрей и гораздо большим противотанковым "ассортиментом" россиян. Не стоит сбрасывать со счетов и появление увеличенного количества на ЛБС усовершенствованных Т-90М, способных применять самые смертоносные противотанковые боеприпасы, специально разработанные для поражения композитной многосоставной брони западных танков. 


Источник фото: rbc.ru


   Поэтому как замечает MWM, руководство Пентагона понимает, что кадры с горящими в большом количестве американскими Abrams - "несвоевременны" и могут нанести большой урон репутации американского танкостроения. Следовательно, ВСУ получат Абрамсы, но несколько позже.

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#m1 abrams
Источник: rg.ru
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