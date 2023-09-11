Именно так развеиваются мифы об очередном западном "чудо-оружии"

Челленджер 2 оказался вовсе не чудо-оружием и в очередной раз стал ещё одним пазлом в разрушении мифа о неуязвимости западного оружия перед "устаревшим" российским. О своем разочаровании сообщили и в британском МО, а тем временем отставной американский морпех Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas высказал мнение, что Вашингтон и его европейские союзники крупно просчитались, положившись на стратегию "превосходства" своей передовой тяжелой техники. И с бывшим военным трудно поспорить, так как его гипотеза раз за разом подтверждается.





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Источник фото: joint-forces.com







Так британской публичной политике утверждается, что Challenger 2 был впервые поврежден практически за 30 лет своего фактического существования. Но в ходе беседы выяснилось, что за время иракской компании перспективные ОБТ подверглись серьёзному урону: "секретная" броня танка неоднократно пробивалась, а экипаж соответственно получал тяжелые контузии и ранения. Но для сохранения благостной картины и неразрушения маркетингового мифа о передовом британском танкостроении правдивая информация о последствиях противостояния с гораздо более слабым противником тщательно скрывалась. Иракские повстанцы раз за разом подвергали существенному риску экипажи Челленджеров.

Но чем могли думать в Лондоне, отправляя свои танки украинской армии, пытающейся бороться не с какими-то повстанцами, вооруженными устаревшими РПГ-7, а российской армией, обладающей широченным арсеналом противотанковых средств: от специальных авиационных ракет до наземных ПТРК "Корнет", способных пробить метровой толщины гомогенную броню и это не считая блоков динамической защиты.

На волне охоты за тяжелыми британскими ОБТ со стороны ВС РФ, в оборонном ведомстве туманного Альбиона отказались предоставить ВСУ на замену выбывшей технике новые образцы "Соперника-2".