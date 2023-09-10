Но ещё есть надежда получить музейные экспонаты прошлого поколения, как сделала Дания, отправив ВСУ устаревшие Леопарды

Уничтоженные Challenger 2 в ходе украинского контрнаступления - стали очень плохой рекламой британского танкостроения. Разрушение тяжелого ОБТ очень не понравилось официальному Лондону. О негодовании военных и политиков с туманного Альбиона рассказал обозреватель Джексон Хинкл в рамках своего подкаста на YouTube.

Не мудрено, что после неудавшейся атаки, бронемашины "Соперник 2" с лейблом "made in Britain" больше не будут поставляться в украинскую армию. Кроме того британское командование и само нуждается в тяжелой бронетехнике.

реклама





Первый из Челленджеров ВСУ был поражен ещё 5 сентября, что подтвердили и представители британского МО. Источник фото: ura.news





По словам Хинкла, уничтожение в ходе российской спецоперации западного вооружения с тяжелой броней - есть не что иное, как признаки провального маркетинга, ведь вряд ли потенциальный покупатель "впечатлится" многочисленными верифицированными фотографиями горящей техники западного производства, будь то Leopard, Challenger или Abrams.

И верно обратное: оружие, благодаря чему техника НАТО пылает не хуже смоляного факела, например ПТРК "Корнет", стало лакомым "блюдом", которое возжелают приобрести ряд государств.

А между тем из-за отказа в свое время оснащать свои современные танки блоками динамической защиты, британские ОБТ уязвимы не только против передовых ракет "Корнета", пробивающих за ДЗ не менее 1000-мм гомогенной брони, но даже устаревшие выстрелы к РПГ-7.