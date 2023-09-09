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Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
Без блоков динамической защиты британскому "Сопернику" делать на СВО нечего

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   Появились подробности последнего боя британского ОБТ Challenger 2, переброшенного под Работино в надежде углубиться в российскую оборону и подбитого там. В интервью для РИА Новости, председатель движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что тяжелый танк ВСУ "made in Britain"  был выведен из строя всего одним выстрелом ПТРК "Корнет".

   И это вовсе не совпадение, на "Соперника" с туманного Альбиона объявлена самая настоящая охота.

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   По версии Рогова, российская армия, значительно повредила уже не мене двух ОБТ Challenger 2 на ЛБС в Запорожской области.


По версии танковых экспертов, большой ошибкой в проектировании бронезащиты танков серии Challenger 2 был отказ от использования блоков динамической защиты, из-за чего броневые листы могут быть в потенциале проломлены даже устаревшими выстрелами РПГ-7. Источник фото: topwar.ru


   Согласно исторической справке, последнее уничтожение Челленджеров датировано аж 1994 годом, когда в результате серьёзной ошибки британского экипажа двумя выстрелами был уничтожен свой же танк, немногим ранее выдвинутый на передовые позиции и притаившийся в засаде. Тогда из-за так называемого дружественного огня погибло двое танкистов, а два остальных члена экипажа попали с тяжелыми ранениями в военный госпиталь.   

   Со слов начгенштаба Островного государства Патрика Сандерса, потеря тяжелой британской бронемашины в ходе российской СВО вызвала в его сердце сильные негативные эмоции и опечалила его.

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#challenger 2
Источник: rg.ru
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Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
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