Без блоков динамической защиты британскому "Сопернику" делать на СВО нечего

Появились подробности последнего боя британского ОБТ Challenger 2, переброшенного под Работино в надежде углубиться в российскую оборону и подбитого там. В интервью для РИА Новости, председатель движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что тяжелый танк ВСУ "made in Britain" был выведен из строя всего одним выстрелом ПТРК "Корнет".

И это вовсе не совпадение, на "Соперника" с туманного Альбиона объявлена самая настоящая охота.

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По версии Рогова, российская армия, значительно повредила уже не мене двух ОБТ Challenger 2 на ЛБС в Запорожской области.





По версии танковых экспертов, большой ошибкой в проектировании бронезащиты танков серии Challenger 2 был отказ от использования блоков динамической защиты, из-за чего броневые листы могут быть в потенциале проломлены даже устаревшими выстрелами РПГ-7. Источник фото: topwar.ru





Согласно исторической справке, последнее уничтожение Челленджеров датировано аж 1994 годом, когда в результате серьёзной ошибки британского экипажа двумя выстрелами был уничтожен свой же танк, немногим ранее выдвинутый на передовые позиции и притаившийся в засаде. Тогда из-за так называемого дружественного огня погибло двое танкистов, а два остальных члена экипажа попали с тяжелыми ранениями в военный госпиталь.

Со слов начгенштаба Островного государства Патрика Сандерса, потеря тяжелой британской бронемашины в ходе российской СВО вызвала в его сердце сильные негативные эмоции и опечалила его.