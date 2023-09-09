Утилизация "Соперников 2" идет по плану, правда только по российскому

Ещё один из британских Challenger 2 самостоятельно не вернется в расположение ВСУ: об уничтожении танка Островного королевства, находящегося на службе в украинской армии, рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Казалось бы странным, смотря на прошедшие 90 дней с начала украинского наступления бросать в атаку последние резервы. Но после визита Энтони Блинкена в Киев и его бесед с коллегой Дмитрием Кулебой, вероятней всего украинской армии привезли заокеанский приказ все-таки показать существенные результаты на поле боя и достичь хоть каких-то промежуточных результатов. Иначе сложно объяснить бесконечные мясные штурмы малозначимых населенных пунктов.

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Источник фото: rbk.ru

Так несколько суток назад был зафиксирован случай потери первого Челленджера элитной 82-й ДШБр, подготовленной по стандартам НАТО и вооруженной, в том числе танками английского производства. Бывший танк королевской армии не выдержал встречи с ПТРК "Корнет", вспыхнув, как спичка с клубами дыма и полностью выгоревшим остовом. Разумеется, не такой судьбы хотели для своего основного танка как в Лондоне, так и в Киеве, представляя в мечтах штурмующий русские позиции тяжелый ОБТ где-нибудь под Крымом или в районе Мариуполя или Бердянска.

Теперь по словам популярного милитари-блогера Юрия Подоляки, планы ВСУ стали "скромнее": к ноябрю необходимо достигнуть и взять приступом город Токмак.

Но вместо Токмака 62-тонные британские танки участвуют в битве за Работино, по данным ТГ-канала "Вестник 1430 Полка", пытаясь расширить захваченный плацдарм. Но результат так себе: дорогостоящая и редкая (всего ВСУ получили 14 ОБТ Челленджер 2) машина разрушена, а штурмовая группа украинских бойцов вынуждена откатиться на исходные позиции.