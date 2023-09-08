Мечты о Токмаке "за 3 дня" так и остались мечтами

Пока Владимир Александрович Зеленский думает, как спрятать своего наставника Игоря Коломойского "в застенках" СБУ от бдительного ока вашингтонской фемиды, дела на ЛБС в Запорожской области складываются не очень-то и ахти: в битве за маленькое село Работино из 200 человек наступающие силы ВСУ потеряли около 10 000 человек. О несопоставимых потерях за малозначащий в военном отношении населенный пункт рассказал врио губернатора Запорожского региона Евгений Балицкий.

В ходе интервью федеральному каналу "Россия 24" областной чиновник рассказал про так называемую тактику "мясного штурма" украинской армии, где не жалеющее рядовых бойцов вышестоящее командование ВСУ спешит отчитаться об успехах на передовой перед Киевом.

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Сгоревшая и уничтоженная техника ВСУ в районе Работино. Источник фото: mk.ru







Стоит добавить, на текущий момент за Работино продолжаются активные боевые действия, где часть села удерживают украинские военнослужащие, а южную оконечность - российские бойцы.

А тем временем на вооружении ВКС РФ появились модули планирования УМПК, специально созданные "с нуля" под сверхмощные фугасные бомбы ФАБ-1500М, оставляющие после себя гигантские воронки в 15 метров диаметром. Причем против планирующих снарядов у ВСУ до сих пор нет никакого противоядия.