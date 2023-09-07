А как же украинский борщ с пампушками?

В Украине показывают верность вековым традициям в гастрономии и кулинарии, и вместо попыток отрапезничать классической украинской версией борща с пампушками, делегация Дмитрия Кулебы отвела высокого гостя в лице Энтони Блинкена не в местную корчму или шинку, а в киевское представительство McDonald's. В ресторане быстрого питания глава украинского МИД вспомнил свои молодые годы и поделился этой очень важной информацией с госсекретарем США. О ходе встречи между двумя министрами рассказала The Hill.





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Источник фото: google.com







По словам американского издания, в бытность свою студентом Кулеба питался не в точках украинского общепита, а проводил "восстановительные процедуры" в McDonald's, где пытался избавиться от похмельного синдрома. В ответ Блинкен без всякого употребления дипломатической вежливости заявил, что подобных приключений у него в молодости не было и похмелья, как такового, тоже.

Именно 6 сентября ряд украинских СМИ сообщили о неожиданном визите американского госсекретаря в стольный Киев. Чиновник вашингтонской администрации пообещал официальному Киеву транш в 1 млрд долларов.

А тем временем в западных масс-медиа усиливаются негативные настроения по отношению к дутым успехам ВСУ, на протяжении трех месяцев пытающихся "в контрнаступление" на юге Запорожской области, но вместо этого теряющих драгоценные ресурсы в виде западной техники и самых опытных подразделений.







