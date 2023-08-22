Так и до любви к традиционному российскому квасу недалеко

Пришло время удивляться: традиционное британское чаепитие уступило место новомодному веянию среди островных жителей. Так на туманном Альбионе употребление кофе достигло пика популярности, обогнав "классический" чай. Это касается затрат на приобретение питьевого напитка. Подробную статистику по необычному поводу опубликовала специализированная фирма Statista.

По данным исследований компании, 63% опрошенных англичан заявили о своём предпочтении к кофе, которое они употребляют постоянно. А вот поучаствовавшие в беседе любители чая оказались в меньшинстве: таких оказалось лишь 59%. Если выражаться в количественных показателях, то за 2022 год подданные английского монарха купили 533 млн. пачек кофе. Чая же за аналогичный период было куплено лишь 287 млн. упаковок. А по данным кофейной ассоциации, островитяне ежедневно выпивают 98 млн. чашек ароматного напитка в день.

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Бывший премьер-министр Борис Джонсон чаю "не изменяет". Источник фото: iz.ru





А тем временем по экспертной оценке специалиста по продуктам питания Эди Смита, жителям Великобритании импонирует выбор кофе с различными вкусами. Поэтому он смог обогнать чай в опросе.

А аналитика отрасли подчеркнула динамику: за десятилетний период предпочтение кофе чаю выросло на плюс 20 млн. чашек в день, достигнув показателя в 90 млн. в 2018-ом. И уже по мнению британской молодёжи, пить кофе - это более модно, а любовь к чаю - устаревшая "каприз". Между тем в Англии пока что в фаворе так называемый растворимый кофе, вместо "истинного" напитка, сваренного непосредственно из зерен.