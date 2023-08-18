А в зоне СВО российский хищник уже вовсю терзает западный "зверинец" с января 2023 года

Известный во всём мире под зубастым прозвищем "Аллигатор", существенно обновился: разведывательного-ударный вертолёт с соосной схемой вращения винтов был продемонстрирован на специализированной выставке "Армия 2023".

Визуально модернизированная машина практически не имеет отличий с "обычной" версией Аллигатора. Но вот "внутреннее" содержание...

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Так новинку дооснастили специализированным АФАР-радаром, способным определить цели и всевозможные преграды на значительном удалении. Так максимальное расстояние до последних, способное покориться модулю сканера, равняется ощутимым 20 000 метрам.





За январь российские ВКС получили первую партию в 10 винтокрылых машин, созданных на заводе Камова. Источник фото: lenta.ru





Появился у передового армейского вертолёта и усиленный прицел вкупе с самонаводящимися ракетами ЛМУР "изделие 305", которые не дают практически никакого шанса наземной бронетехнике противника, в том числе и тяжёлым западным танкам современных ревизий, таких как Leopard 2A6, оставшихся навечно обездвиженными ракетной мощью российского Ка-52 в Запорожской степи.

Обновилась и пушка: теперь она контролируется цифровым приводом.





Тот самый ЛМУР: охотник за бронетехникой. Источник фото: iz.ru

Что по части летных характеристик, то они тоже выросли: обновлённому Аллигатору не страшны и экстремально низкие зимние температуры, когда обогреватели с более высокой излучаемой мощностью должны сделать самые лютые морозы "комфортными" для лопастей. А по части качественной боевой ночной работы изделие Камова вплотную приблизилось к своему "сумрачному брату" - ночному охотнику Ми-28Н. Всё благодаря интегрированной светодиодной оптике с ИК-панелью.

Первые поставки качественно усовершенствованных машин начались в январе 2023 года.















