Серийное производство уже начато и в действующих войсках уже с нетерпением ждут первые САУ

Передовая 152-мм САУ на колёсном шасси 2С43 "Мальва" практически на днях будет передана в действующие войска. Отечественное МО подписало соответствующий договор прямо на полях выставки "Армия-2023" с руководством компании.

Известно, что буквально вчера 16 августа официальные представители оборонного ведомства РФ и "Буревестник" заключили контракт на сборку и последующую передачу в российскую армию колесных артиллерийских установок 2С43 "Мальва".

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Текущая дальнобойность "пушки на колёсах" 2А64 составляет 24 км. Источник фото: war-book.ru







Достоверно известно, что САУ тяжёлого калибра уже запущена в серию и её передача будет осуществлена военным уже в течение первых месяцев с момента подписания совместного договора. Подстегивает производителя и тот факт, что РА участвует в конфликте высокой интенсивности, поэтому масштабы текущего производства артустановки будут пересмотрены в сторону увеличения. Кроме того, одномоментно инженеры на производстве уже думают над решением, позволяющим увеличить текущую дальнобойность пушки 2А64.

Сообщается, что 152-мм САУ ждут в ВДВ и сухопутных подразделениях.



