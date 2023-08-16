В Киеве пассажиры маршрутки, чудом избежавшие попадания фрагментов ракеты данного ЗРК не дадут соврать

Во время учебных стрельб на острове Тайвань в местном уезде Пингтун зенитная ракета ЗРК Patriot II взорвалась раньше времени. Об инциденте во время испытаний ранним утром рассказала местная пресса в лице Taipei Times.

Сообщая подробности, в издании пишут, что запуск двух антиракет осуществили с территории Чуншаньского научно-технического института, когда один из реактивных снарядов прошёл тестовый запуск в рамках полётного "задания", а второй неожиданно сработал раньше намеченного срока, запустив процесс неконтролируемого взрыва.

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Подвижная ракетная установка, смонтированная на шасси тягача Kenworth, может включать до четырех зенитных ракет различного назначения MIM-104. Источник фото: google.com





По ходу конференции Министерства национальной обороны островной республики генерал-лейтенант ВВС Цао Чинпин признал, что ситуация случилась не "по штату" и требует тщательного расследования. На вопрос репортёров, дать чуть больше развернутой информации об утреннем ЧП, высокопоставленный чиновник отделался дежурным "без комментариев".

О том, что ЗРК Patriot не отличается надёжностью, стало известно ещё во время его украинской "командировки". Известно как минимум два случая, когда ПВО "made in USA" отработала небезопасно в городской черте Киева: первый раз упав на проезжую часть рядом с автобусом, в другой раз "утонув" в реке в попытке защитить здание ГУР.