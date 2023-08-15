Ратный подвиг был совершён на Авдеевском направлении

Танк ВС РФ в составе штурмовой колонны смог выдержать попадание ракеты, выпущенной из NLAW и последующий минный подрыв, не прекращая выполнять боевое задание. Танкисты были эвакуированы лишь только после завершения наступательной миссии. О ратном подвиге российского экипажа рассказал пресс-офицер отечественного МО.





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Гранатомёт NLAW. Цена на 2022 год составляла около 37 000 долларов. Источник фото: invoen.ru





По словам командира, танк выдвинулся в направлении противника в составе штурмовой группы на Авдеевском векторе атаки и вызвал огонь на себя, дав второй бронированной машине совершить обходной маневр. А тем временем под прикрытием тяжёлых бронемашин спешился десант из БМП. В продолжении боя головная гусеничная машина была атакована противотанковой ракетой, выпущенной из шведского гранатомёта NLAW калибра 150-мм. Хотя танк и получил повреждения, он продолжил активно двигаться, поддерживая огневой вал. И в момент своего маневра наехал на минное поле, подорвавшись на установленными ВСУ боеприпасах.

И даже после подрыва танкисты не покинули поле боя, стреляя из обездвиженной техники. Лишь после защиты наступающей колонны экипаж остановившегося танка был эвакуирован.