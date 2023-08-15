А на что способен ваш беспилотник?

Помимо усиленных дополнительным бронированием колёсного бронеавтомобиля "Тигр-М" и тяжёлых ОБТ Т-72Б3М и Т-80БВМ, на выставке, посвящённой достижениям отечественного ОПК, был представлен образец так называемого беспилотного типа - транспортное средство "Зубило", созданное АО "Ремдизель".

Беспилотная бронированная техника, названная в честь инструмента для слесарных и столярных работ, может похвастаться своей универсальностью.

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Например "Зубилу" по силам как поддержка штурмовых групп, так и действия в активной обороне. Главным оружием (предположительно, на данный БА можно установить и другое российское вооружение), смонтированным на колёсной платформе с формулой 4х4, является усовершенствованная ЗУ-23-2 калибра 23-мм.









По форме - футуристичный проект, а по содержанию тот самый "молоток". Источник фото: rg.ru





А в случае некоторой нужды и низком заряде АКБ беспилотный аппарат может подзарядить радиостанции воинского подразделения, как и эвакуировать раненых или же подвезти десант с боеприпасами, как и транспортировать другие беспилотники-разведчики.

"Зубило" весит 13 тонн - а при полной загрузке 16. Благодаря двигателю в 350 л.с., колёсный беспилотник по хорошей асфальтированной дороге может разгоняться до 100 км/ч.