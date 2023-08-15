Благодаря "Арбалет-ДМ" отечественный броневик может одинаково эффективно поражать технику днём и ночью

Помимо получивших целые пакеты обновлений защитного характера вкупе со сниженной тепловой заметностью российских танков порадовал улучшенной защитой и модернизированный вариант прославленного броневика "Тигр-М". Отечественный образец легкобронированной техники был показан на специализированном форуме "Армия-2023", где смотрелся очень броско, если не сказать брутально даже на фоне своих стильных старших танковых собратьев.

Кстати, новая версия "Тигра" предназначена для эскорта другой техники в зоне боевых действий. Она вобрала в себя весь опыт боестолкновений, накопленных по результатам сирийской компании и российской спецоперации на Украине.

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Обновлённый "Тигр-М" стал ещё опасней для противника и безопасней для экипажа и десанта. Источник фото: rg.ru





По изображению достаточно отчётливо видно, что изменения в первую очередь коснулись лобового стекла, которое стало ещё толще и массивней (не видно из-за прикрывающего бронещитка); расширена защита колёс, фронтальной части лобовой проекции и дверей.

И как написано было выше, особый акцент сделан на дополнительные щиты брони, прикрывающие наиболее уязвимые и важные части броневика: ведь по колёсам могут не только стрелять, но и прилетать всегда неожиданные фрагменты ударных осколков от снарядов и мин.

Из вооружения нужно особый акцент сделать на "Арбалете-ДМ" - дистанционно управляемом модуле, способным благодаря лазерному дальномеру и тепловизору эффективно "отрабатывать" как в дневное время суток, так и в ночной темноте. Причём "Арбалет" показал свою предельную эффективность во время СВО - конфликта высокой интенсивности.