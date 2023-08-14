Речь идёт о бельгийской версии ОБТ "Leopard"

Постепенно "лавры неуязвимого танка", присвоенные заочно немецкому ОБТ "Leopard", начинают спадать и в глазах западной аудитории. Так Forbes рассказала, что посредственная огневая мощь бывших в употреблении бельгийских "версий" Leopard не самая худшая проблема. Куда опасней тонкостенный "характер" западной бронемашины: из-за 70-мм стальных листов, выступающих в качестве боковой брони, нет гарантий, что танк устоит даже против выстрелов из тяжёлых (калибр от 12,7-мм) пулемётов русских.





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Источник фото: forbes.com







Известно, что в базовой комплекции танка в качестве системы вооружения огнём (СУО) Rheinmetall установил EMES-18, оснащённую тепловизором, лазерным дальномером и иным прицельным оборудованием, позволяющим вести стрельбу в движении. В Бельгии решили, что могут "сделать лучше" и вместо рейнметалловской системы, установили свой комплект СУО SABCA. Но Канада, получившая такие танки, приняла решение всё вернуть обратно, установив назад немецкие комплекты EMES.

К слову, именно бельгийские версии танков получит ВСУ в количестве 50 штук, выкупленные Rheinmetall у OIP Land Systems. Интерес ещё и в том, что эти танки плохо обслуживались и большая часть прицельных приспособлений находится в неудовлетворительном состоянии. Для замены бельгийской СУО на каждый танк потребуется потратить ещё 350 тыс. евро.