А тем временем российские специалисты уже с нетерпением ждут первый образец для изучения в тылу

Германский Rheinmetall вынашивает планы до конца 2023 года отправить на Украину так называемые "супердроны" Luna NG. По сообщению Bild, на эти разведывательные БПЛА возлагается большая надежда, так как беспилотники выделяются своими возможностями в области получения информации. Кроме того, воздушные машины могут быть запущены человеком без необходимой квалификации в неподготовленном для запуска месте. А сам старт практически бесшумный.





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Сам дрон, стартовая катапульта и наземный модуль управления. Источник фото: google.com





Вес собственно "Луны НГ" составляет около 40 кг с возможностью находиться в воздухе до 8 часов и с максимальной дальностью полёта в 100 километров и потолком в 5 км. Хотя дрон относится к классу разведывательных БПЛА, его планируется вооружить и преобразовать в ударную технику. В комплект поставок входят наряду с воздушным разведчиком наземная станция управления и стартовая катапульта.

Есть данные что помимо передачи нескольких дронов, закупленных по контракту у немецкого оборонного концерна на 120 млн. евро, Рейнметалл пообещал официальному Киеву построить бронетанковый завод общей стоимостью в 200 млн. евро. Возможности фабрики должны позволить выпускать за 12 месяцев порядка 400 различных бронемашин. Помимо этого Берлин пообещал защитить производство на украинской земле от ударов российской армии (каким образом?).