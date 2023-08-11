А тем временем из города выводятся проукраинские активисты и минируются мосты и админздания

Пока в украинском Генштабе ломают головы, почему при наличии якобы передовых западных образцов вооружения не всё так однозначно на Запорожском контрнаступлении, в этот момент всё очень однозначно в плане низкой обороноспособности на Купянской ЛБС, где россияне нащупали слабое место в украинской обороне и методично её взламывают, стремительно приближаясь к районному центру.

Так в ТГ-канале "Развед Дозор" появилось видео точного прилёта корректируемого боеприпаса воздушного базирования по месту расположения личного состава 14-я отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Так авиационный "планер" попал в бригадный штаб.

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Бомбу приняли на вооружение ещё в 1946 году, но она актуальна и сейчас с небольшими изменениями в конструкции и по праву считается наиболее мощной и универсальной среди других авиационных боеприпасов подобного класса. Источник фото: google.com







По уточнённым данным, для атаки командования бригады использовалась ФАБ-250, усовершенствованная УМПК.

Украинская пресса сообщает о якобы готовящейся операции по сдаче города российской армии: из районного центра эвакуируют гражданских, применявших к пророссийски настроенным жителям Купянска запрещённые методы ведения допроса. Спецназ ВСУ уже минирует важнейшие административные здания и мосты.

Для ускорения процесса и мотивации поскорей покинуть прифронтовой Купянск, активно распространяются листовки с призывами к немедленной эвакуации.