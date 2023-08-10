По словам генерала Сырского у российской армии уже готов план по взятию Купянска

Пока в западной прессе спорят, что больше всего помешало удачному украинскому контрнаступлению на Запорожском направлении, бурные заросли кустарника или всё-таки бескрайние минные поля, массовые удары ракеты и дронами-камикадзе "Ланцет", поражающими одинаково отлично, как лёгкие броневики MaxxPro, так и тяжёлые немецкие танки Leopard, немногим севернее на Купянском направлении российским войскам ничего не мешает и они, по последней информации, находятся уже в нескольких километрах от Купянска. При потенциально успешном захвате которого Харьков вновь становится прифронтовым городом. Как тебе такое Залужный и Сырский?





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Источник фото: uz.sputniknews.ru





О том, что до районного города осталось немногим больше пары километров, рассказал в эфире "Соловьев Live" глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Российский чиновник поделился уверенностью, что не за горами когда ЛБС достигнет и города-миллионника Харькова.

Немногим ранее Ганчев рассказал о планах ВСУ удержать Купянск и иные поселения Харьковской области.

Так стало известно, что российские авиабомбы ФАБ-250 поразили место расположения ВСУ, находящееся в здании Купянского горсовета.