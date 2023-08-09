Игру в контрнаступление можно играть и вдвоём

Чиновник Купянского района Харьковской области Андрей Канашевич не стал дожидаться российской армии у порога собственного дома и обратился к местным жителям. Последние, проживающие в округе, должны немедленно начать процесс своей эвакуации.

По словам киевского управленца, теперь текущая реальность - это обстрелы, прилёты авиабомб и лесные возгорания.

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Теперь ЛБС не "где-то там", а уже практически проходит через "соседнюю околицу".

В своём выступлении Канашевич несколько раз повторил о срочной эвакуации в "безопасные районы" Харьковской области либо иные места восточноевропейской республики.





Источник фото: iz.ru





Для ускорения процесса, листовки с подобными призывами "рассылают" уже и адресно.

А тем временем группировка ВС РФ за 60 дней с начала украинского контрнаступления достигла тактического успеха, не только закрепившись, но и продвинувшись на Купянском направлении. Российские подразделения освободили 6 посёлков в северной округе Купянска, а до самого города осталось не более 10 км.

Продолжается давление и на Сватовском направлении, где российская армия движется вдоль Оскольского водохранилища. Но в западной прессе об этом не напишут. А то что это за такое контрнаступление, раз во время его Украина сама теряет земли?