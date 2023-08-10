А между тем из окрестностей города продолжают выходить отряды украинской армии

На Украине в прифронтовую зону стремительно втягивается Купянск: российские подразделения с использованием смешанных масштабных ударов выбивают тыловые базы обеспечения ВСУ. Так минувшей ночью мощные "хлопки" были зафиксированы в находящемся под контролем украинской армии Купянске. К слову, до последнего российским передовым отрядам осталось преодолеть каких-то 10 километров.

А тем временем по сообщению местных украинских чиновников, ВКС РФ отбомбилась авиабомбами ФАБ-250. По заявлению киевских представителей, якобы воздушные снаряды попали "в молоко", разрушив пустующее административное здание.

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Но такие заявления стоит рассматривать исключительно через призму "военной пропаганды", где никогда официальный функционер правительства Украины не скажет, что в вовсе не пустых гражданских строениях находятся не склады "веников и швабр", а расквартированные здесь для маскировки самые боеспособные подразделения ВСУ.





Источник фото: topwar.ru







Прямым примером такого размещения может стать полуразрушенное трёхэтажное здание Купянского горсовета, поражённое сегодняшней ночью теми самыми ФАБами.

Новости о том, что прилетает "куда надо", сообщают и сами местные жители, информирующие в локальных ТГ-каналах об экстренном отводе из близлежащих населённых пунктов воинских подразделений ВСУ в пока ещё что тыловые районы. Ведь с каждым новым днём российская артиллерия усиливает точечные обстрелы мест расположений ВСУ и их складов в округе.