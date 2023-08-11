Тем более США, наученные горьким опытом немецких Леопардов, не очень-то хотят увидеть горящими уже свои ОБТ

Пока на Украине с особой надеждой и верой уже в американское вундерваффе, ждут основной танк США - M1A1 Abrams, есть время предположить, что с этим ОБТ не всё так однозначно.

Начнём с того, что один батальон, а именно столько украинская армия получит заокеанских тяжёлых бронемашин, не в силах кардинально изменить что-либо на ЛБС. 30 гусеничных машин не позволят добиться ощутимого успеха, кроме того, в ВСУ приняв ошибочность западной тактики, от массированных атак перешли к спорадическим нападениям небольших групп, максимум до роты. А результат все мы знаем: ВСУ за 60 дней своего контрнаступления отбили назад лишь всего 0,2% своих бывших территорий.

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Источник фото: google.com







А теперь поговорим непосредственно об Абрамсе: танк, который получат в ВСУ, не является новым, а для того, чтобы россияне не узнали "ничего существенного", с американской бронемашины снимут всё "лишнее", включая тяжёлую урановую броню и иные улучшения, превращая его в персонажа сказок - "голого короля". При таком раскладе тот самый M1A1 Abrams будет ничем не лучше других западных бронемашин, а может быть даже хуже. Ведь горят же под Работино немецкие "Леопарды 2" в версиях от 2А4 до А6. А эти модификации получше, да и поновей Абрамсов, выпускавшихся аж с 80-ых годов прошлого века. К тому же в Пентагоне точно знают, что знают и в российском Генштабе: старые Абрамсы имеют крайне уязвимую зону, расположенную в корме башенной установки. А всё из-за того, что во внутренностях башни в этом месте расположена единая боеукладка. Грубо говоря при удачном попадании, всё это снарядное богатство взлетит на воздух. Достаточно даже попадания не то чтобы "Краснополя", а тем более вертолётных ракет, но и "классики жанра" - БПЛА "Ланцет".





Место расположения основного боекомплекта Абрамса. Источник фото: varzilov.com







Только из-за одной этой уязвимости в Вашингтоне могут дать строгий-престрогий наказ использовать Abrams "для охраны" Challenger. Иначе говоря "американец" будет находиться в тылу, как и его британский бронетанковый коллега.

Поэтому непосредственно на передовой мы видим вместо широко разрекламированных "суперОБТ" западной школы танкостроения, классические советские танки Т-64 и Т-72 и современные модернизации на их основе (пример - словенский M55S): ибо британцы, в отличие от немцев, боле самостоятельны в проведении своей политики. Поэтому можно сильно не удивляться, что и Abrams с серьёзной уязвимостью в расположении боеукладки, будет "отираться" в Киеве, но не под Работино.



