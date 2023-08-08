После СВО приёмщики тяжёлого лома просто озолотятся

Населённый пункт Работино, расположенный в Запорожской области, стал камнем преткновения для украинской армии. В мировой сети Интернет выложили видеозапись с разбитой бронетехникой различного вида и рода в районе вышеуказанного географического объекта. Под видео даже указывается что это место - "могильник" бронетехники ВСУ.





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Источник фото: mk.ru







Оператор ведёт запись от первого лица, где военнослужащие ВСУ пробираются по трассе с разрушенной и выведенной из строя техникой. Проще говоря, российская армия вероятно правильно "подгадала" момент накопления бронеединиц, собранных в одном скученном месте для последующего штурма передовых позиций россиян. И как только накопилось необходимое количество такой техники, ВС РФ точным массированным огнем накрыла сосредоточение боевых машин.

Но и в данный момент дорога не является безопасной: украинские солдаты постоянно пригибаются и останавливаются для более детального вслушивания в обстановку: предположительно относительно тыловой район украинской армии могут контролировать с неба российские разведывательные беспилотники. А вот дальше возможны варианты: от атаки "Ланцетами" до огня дальнобойной российской артиллерии.







