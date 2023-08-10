А есть ещё и более худшие варианты

Наблюдая за провалом летнего украинского контрнаступления, бывший полковник бельгийской армии Роджер Хаузен в своём интервью для L'Echo рассказал, что самый лучший выход в текущей непростой ситуации для руководства Украины - это пойти на длительную "заморозку".

По мнению военспециалиста, лишь за первые семь дней контрнаступа ВСУ лишились 20% всех западных танков. Что не могло не повлечь изменение наступательной тактики в дальнейшем. Теперь вместо подвижной бронетехники ставка делается на артиллерию. А в качестве основной штурмовой единицы используется обыкновенная пехота, пытающаяся окопаться невдалеке от российских оборонительных укреплений с попытками создать плацдарм для потенциального будущего продвижения вперёд.

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Источник фото: ura.news





Но все эти "движения" не сыграли какой-то главенствующей роли для достижения видимого успеха: по результатам 60-дневного наступления ВСУ смогли обить лишь 0,2% своей бывшей территории, между тем в таком неравнозначном обмене потеряв сотни бронетехники и тысячи военнослужащих.

А вот РФ, с кем воюет Киев, кратно превосходит Украину по численности населения, а её экономика не только устояла вопреки всем пессимистичным прогнозам Запада, но и показывает некоторый рост. И теперь по самым скромным западным же оценкам специалистов, сможет продержаться по крайней мере ещё три года. А бурная река помощи НАТО для нужд ВСУ стала очень быстро превращаться в тоненький ручеёк.

Поэтому главная мысль экс-старшего офицера, это заморозить конфликт, так как нет ощутимых перспектив ни для одной из сторон.