Но что-то пошло не так, когда бумажный план стали воплощать в реальности

В германских масс-медиа задаются вопросом почему украинское контрнаступление столь тщательно разработанное и спланированное, с переданной передовой западной техникой не удалось? Один из потенциальных ответов был расписан в газете SRF.

Главный редактор издания сообщил о факте вялого и медленного продвижения сил ВСУ, где за 60 дней с начала летнего контрнаступления штурмовые колонны получили лишь скромные успехи. Спустя два месяца совсем не видно места широко анонсированному ранее стремительному прорыву в тыл россиян и выход на оперативные просторы. Вместо этого официальный Киев лишь довольствуется контролем нескольких хуторов, а общая площадь захваченной территории составляет 250 квадратных километров. И для справки: Россия удерживает под своим контролем порядка 100 000 кв. км. Отчего так получилось, задаётся вопросом главред немецкой газеты?

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Источник фото: Rg.ru





По мнению журналиста, первая сторона "медали" - это сильная оппозиция со стороны русских, с реверса же виноваты украинцы, избравшие неправильную тактику. Не помогла ВСУ в прорыве и западная техника, лишь усугубившая потери.

Давид Науэр информирует, основу плана в совместном режиме составляли генералы НАТО и украинские командиры. По мнению немца, изначальная идея предполагала, что развитие наступательной операции будет проходить так, словно воевала бы армия НАТО. А согласно "рекомендациям" Североатлантического альянса, для этого нужно было добиться превосходства в воздухе, чего у Киева нет по факту. Да и главком ВСУ Залужный не верит в способность самих западных стран провести аналогичную операцию без воздушного превосходства.

Поэтому Украинский Генштаб решил отказаться от первоначальной задумки, как не оправдавшей ожиданий. Но и тактическая схема, разработанная собственно украинцами, не помогает ВСУ от слова совсем.