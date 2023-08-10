Насколько известно, народная молва никогда не бывает неправа

По мировой сети распространятся фотографии листовок и призывы киевских чиновников покинуть населённые пункты вблизи Купянска. Так на фоне панической обстановки купянское направление посетил генерал Сырский.

Командующий сухопутными войсками Украины провёл совещание с офицерами, где узнал об оперативной обстановке на подступах к городу и в близлежащих укреппунктах. Вспомним, что именно под Купянском разворачивается наступательная операция российских сил, где к украинскому городу одномоментно с двух направлений пробиваются ВС РФ. Причём последним до самого города осталось каких-то 10 км. Российские силы контролируют и ключевые высоты, способные сыграть главенствующую роль в движении вперёд. Все принятые меры по контратаке передовых подразделений ВС РФ со стороны украинской армии не имели успеха.

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Источник фото: kommersant.ru







Причём успешные действия противоборствующей стороны вынужден был прокомментировать и сам Сырский, заявивший о планах российского командования рассечь группировку ВСУ с последующим выходом к Купянску.

Между тем на фоне прибытия Сырского в Купянск в соцсетях вспомнили "народную примету" о том, что как только украинский генерал приезжал в Соледар и Бахмут (Артёмовск), оттуда в последствии с тяжёлыми потерями отступала украинская армия.