"Храните" деньги в сберегательной кассе, если они у вас ещё есть

За последние 14 дней рост Биткоина зафиксирован на отметке примерно в 3%. Всё это стало возможным из-за понижения агентством Moody’s кредитного рейтинга 10 банков США.

И совсем недавно коллапс региональных банков североамериканского континента показал существенное ралли главной криптовалюты мира - биткоина, когда инвесторы снова решили вложиться в этот блокчейн.

"Биткоин сделает с банками то же самое, что электронная почта сделала с обычной", - цитата патриарха Пиратской партии Швеции Рика Фолквинга. Источник фото: дзен-канал "Смешное рядом с нами"







По данным метрики Coin Metrics биткоин показал рост в 2,89% до $29 785.88. Рост курса начался 8 мая, как только Moody’s понизило специализированные рейтинги 10 малых и средних американских банков. Следующим шагом стала угроза понижения рейтинга крупных кредитно-финансовых организаций США. В этот перечень потенциальных претендентов вошли U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street и Northern Trust. Другие значимые банки получили "плашку" негативного роста, это - Citizens Financial, Capital One и Fifth Third Bancorp.

Повышение курса биткоина потянуло за собой и увеличение стоимости иных менее значимых, но достаточно известных криптовалют, таких как Ethereum с ростом на 2,10% и его аналогов. А токены платформ Solana и Polygon и вовсе достигли пика в 7,48% и 4,96%.