Но как утверждалось ранее, "хлопнула" зерновая пыль

В Турции не исключают версию о диверсии в порту Дериндже в результате которой произошёл взрыв. Сегодня об этом рассказал Ахмет Гюльдал - глава Турецкого зернового совета. Но функционер назвал этот вариант маловероятным.

По словам зернового менеджера, попасть на территорию порта посторонним невозможно, даже государственным чиновникам, если у них нет соответствующего разрешения.

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Заметило должностное лицо, что даже несмотря на слабую вероятность о якобы потенциальной диверсии, всё равно будет проведено всестороннее расследование по факту. Следствие должно выяснить наиболее точную причину "хлопка". Уже просматриваются все внешние видеофиксирующие устройства. Правда записи с камер не показали ничего странного и подозрительного.





Источник фото: aif.ru







Напомним, мощный взрыв прозвучал вчера в 15:00, когда ударная волна распространилась от портового элеватора с зерном.

Конкретизируя ЧП, Дериндже сделал замечание, назвав событие первым из такого рода в Турции. В результате неконтролируемого ударного волнового воздействия, получили разрушение 60 скважин и 13 элеваторов. Все эти комплексы вмещали в себя зерновой запас пшеницы и ячменя в 75 тыс. тон.

Согласно ранним выводам, громкий "хлопок" произошёл из-за детонации так называемой зерновой пыли. В прошествии пострадали 13 человек.