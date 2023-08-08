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Российские военные контратаковали под Работино, срезав образовавшийся выступ и оттеснив ВСУ
В результате тактической ловушки русских, ВСУ зря потеряли существенное количество живой силы и техники

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   В понедельник российские подразделения слаженным маневром различных войсковых групп провели успешную контратаку в районе Работино. До этого момента на протяжении 60 дней ВСУ старались продвинуться вперёд и вгрызться за окраины этого населённого пункта, создав уже свои оборонительные позиции. Но результат оказался совсем не тот: людские потери исчисляются тысячами, сопоставимы и потери в технике - не менее нескольких десятков танков и ББМ было безвозвратно потеряно в боях. Но всё оказалось напрасно для украинской армии.

   Как только передовые группы ВСУ продвинулись к северным окраинам Работино, российские войска сразу с нескольких направлений провели блестящую контратаку: первым делом украинские порядки "пропололи" артиллерия и авиация, нанеся массированный урон в течение пары часов, затем остатки украинских бойцов подверглись атаке штурмовиков ВС РФ.

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Источник фото: aif.ru


    По итогу выступ рядом с Работино, появившийся в результате двухмесячного "вгрызания" в российскую оборону, был срезан за одни сутки. Одномоментно западнее вторая штурмовая группа российских войск провела ещё одну контратаку, отбив украинские позиции обратно.

   Но выдыхать пока рано: существует неиллюзорная вероятность новых попыток захватить Работино.

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#вс рф #работино
Источник: topwar.ru
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