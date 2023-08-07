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Риттер предупредил Польшу, что в случае войны с Россией первая потерпит крах и лишится армии
Поэтому бодливой корове Бог и рогов не даёт

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   Война Польши с Россией даже с учётом конвенционального течения боевого конфликта может грозить Варшаве полной потерей армии и последующим крахом. Об этом заявил бывший разведчик Пентагона Скотт Риттер. Почему именно он так думает, экс-военный поделился в беседе с YouTube-каналом The Geopolitics In Conflict Show.


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Источник фото: sputnik.by


    Риттер рассказал, что нынешние польские власти пытаются создать серьёзную армию с "невероятным потенциалом". Затраты на такую внушительную вооружённую конструкцию составляют по меньшей мере несколько сотен миллиардов евро.

  Но польский оптимизм не очень-то и оправдан и Варшаве нужно спуститься с небес на землю. Чем скорей - тем лучше для будущего польского государства. Так как столкновение с Россией не будет легкой прогулкой, а будет лишь потерей всего, что имеет польское государство и что оно хотело получить.

   При всём при этом даже получение огромного количества западных ОБТ не сильно скажутся на положении Войска Польского, так как без регулярных тренировок, приближённых к боевым условиям, всё это воинство будет больше похоже на бумажную армию, чем на серьёзную силу, с которой будут вынуждены считаться. В том числе и в Москве, столкновение с которой, как считают нынешние современные политические деятели польской республики, она может выдержать.

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#польша #риттер
Источник: rg.ru
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