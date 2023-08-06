Вот так коммунизм проиграл капитализму

Известный стример с большим количеством подписчиков в социальных сетях Кай Сенат начал раздавать бесплатно игровые приставки PlayStation и вызвал огромный приток молодёжи. Прибывшие на место раздачи местные полицейские разогнали молодых людей, а решившему покупаться в лучах пиара Сенату вручили обвинение по уголовной статье "подстрекательство к массовым беспорядкам", об этом написала CNN.

Перед самим событием, ведущий своих трансляций ещё в минувшую пятницу совершил так называемый "прогрев" аудитории, пообещав своим подписчикам "огромный подарок" в виде бесплатных игровых приставок, ПК, микрофонов и иных игровых аксессуаров. Ведь по мнению Кая, жители Нью-Йорка заслужили это.

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Источник ф ото: globalmobile.kz





В момент появления большого черного джипа с кучей геймерского ассортимента в заранее обозначенном месте, щедрого "игрового мецената" уже жала большая толпа неравнодушных к компьютерным и игровым удовольствиям молодёжи. По словам главы полиции города Джеффри Мэддри, "движение в округе полностью встало". Для освобождения проезжей части и успокоения общественности был объявлен самый высокий уровень реагирования полиции, вводимый при стихийных бедствиях. Недовольные появлением служителей Фемиды жители стали бросать в полицию и друг друга пиротехнические изделия.

По результатам общественных беспорядков подверглось процедуре ареста 65 человек, среди которых было 30 несовершеннолетних. А как "главный зачинщик", Сенат получил обвинения в "подстрекательстве к беспорядкам".