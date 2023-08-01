И бывший сотрудник спецслужб как никогда прав в своих предположениях

Почему не очень сильно торопятся западные страны с передачей украинской армии истребителя F-16 "на пальцах" объяснил отставной советник ЦРУ Джим Рикардс. Агент американских спецслужб уверен, что потери военной техники "made in USA" в ходе летнего контрнаступления были напрасны: бронемашины MaxxPro и БМП Bradley продолжают гореть в неимоверно значительном количестве на южном БЛС, а успехов нет.





реклама

Источник фото: lenta.ru







Во время стрима для YouTube-канала London Real Рикардс рассказал о поразившем его зрелище горящего германского "Леопарда". По мнению бывшего офицера, русские просто "пережевывают и просят ещё". То же самое будет и с западными самолётами на службе украинской армии - например "хвалеными" истребителями F-16, заявил агент в отставке.

Всё это говорит о том, что контрнаступление на южном участке ЛБС просто "тонет" в гигантских потерях, а света в конце тоннеля для украинских генералов не видно.

В Польше бывший министр местного правительства Радослав Сикорский считает, что запоздалая реакция пообещать передать ВВСУ F-16 отстала от действительных нужд украинской армии на целый календарный год.